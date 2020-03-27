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Hastanede el dezenfektanı makinesini çaldı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki hastanede, koronavirüs salgınına karşı duvara monte edilen el dezenfektanın çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

27.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:43
Hastanede el dezenfektanı makinesini çaldı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki hastanede, koronavirüs salgınına karşı duvara monte edilen el dezenfektanın çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Başhekim Mustafa Güneş, hastanede birçok hırsızlık olayı olduğunu söyleyerek, "Maske ve eldiven çalanlar dahi oldu. Bunları takip etmekte zorlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin bunlarla uğraşacak vakitleri olmayacağını düşünerek şikayetçi dahi olamıyoruz" dedi.

Darıca'da bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs salgınının ardından hastanenin birçok noktasına hastalar ve çalışanlar için el dezenfektanı makineleri konuldu. Herkesin kullanımı için konulan ve salgının önlenmesinde önemli bir yer tutan dezenfektanlar çalınırken, bu hırsızlık olaylarından biri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında, koronavirüse karşı maske takan kişinin, el dezenfektanı makinesini söküp çaldığı anlar görüldü.

'ŞİKAYET DAHİ EDEMİYORUZ'

Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş poliklinik duvarlarına monte ettikleri el dezenfektan cihazlarının sökülerek çalındığını belirterek, "Biz monte ediyoruz onlar çalıyor. Sadece bu değil, maske ve eldiven çalanlar dahi oldu. Bunları takip etmekte zorlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin ve savcılarımızın ne kadar yoğun olduğunun da farkındayız, bunlarla uğraşacak vakitleri olmayacağını düşünerek şikayetçi dahi olamıyoruz. Bu görüntüler ise sadece bir örnek, bunun dışında sürekli olarak hırsızlık oluyor" dedi.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Güneş, Farabi, Güncel

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