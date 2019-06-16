16.06.2019 12:04
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Hastanede en 'baba' sürpriz

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Babalar Günü kapsamında VM Medical Park Bursa Hastanesi'nin erkek yöneticileri ve hekimleri, çocuklarının kutlama mesajını içeren mesajlarıyla büyük sürpriz yaşadı.

Babalar Günü kapsamında VM Medical Park Bursa Hastanesi'nin erkek yöneticileri ve hekimleri, çocuklarının kutlama mesajını içeren mesajlarıyla büyük sürpriz yaşadı.

VM Medical Park Bursa Hastanesi, Babalar Günü'nde hem misafirlerine hem de yöneticiler ve hekimlere sürpriz yaptı. Bilimsel gündemle toplantıya çağrılan Genel Müdür Metin Arslan ve hekimler, çocukları ve torunlarının Babalar Günü mesajını içeren videolardan oluşturulan kısa film karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Duygu dolu anların yaşandığı sürprizin çok anlamlı olduğunu ifade eden Genel Müdür Metin Arslan ve hekimler, çalışmada emeği geçenleri kutladı. Etkinlikle ilgili konuşan Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, "Böylesine anlamlı bir günde 'Toplantı var' diyerek davet ettiğimiz babaların yüreklerine dokunabildiğimizi görmek bizleri fazlasıyla mutlu etti. Sizler gibi eşleriniz ve evlatlarınız da bizim için çok ama çok kıymetli. Nice sağlık ve başarı dolu günlere" ifadesini kullandı.

VM Medical Park Bursa Hastanesi'nin girişinde Babalar Günü'ne özel oluşturulan bölümde de çocuklarıyla birlikte ellerini boyayan babalar, hatıra sayfası ve anı duvarına izlerini bırakarak anlamlı günü ölümsüzleştirdi. - BURSA
Kaynak: İHA
CEO, Babalar Günü, Güncel

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