Hastanede Engelli Personel İçin Eğlence Düzenlendi

Van
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan engelliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla düzenlenen etkinlikte eğlendi.
Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan engelliler için hastanenin konferans salonunda eğlence programı düzenlendi.
Programa katılan engelli personel, gösteriler ve seslendirilen şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi.
Etkinliğe katılan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas
, yaptığı konuşmada, bedenen ve zihnen engelli olan kişilerin, durumlarına asla üzülmemelerini istedi.
Herkesin bir imtihan sürecinin, farklı özelliklerinin olduğunu anlatan Arvas, "Bizim de imtihan sürecimiz böyle. Çok güzel kalplerimiz var. Engelli kardeşlerimiz üzülmesin biz sevgiyi, kardeşliği, yaşamayı güzel şeyleri paylaşabiliriz. Yaratan en güzel şekilde yaratmış bizi." dedi.
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak ise tüm engellilerin gününü kutlayarak, hastanede çalışan engelli personeli sevindirmek adına bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.
İnsanların aynı koşullarda dünyaya gelmediğine işaret eden Parlak, şunları kaydetti:
"Kimisi bolluk ve rahatlık içinde yaşarken kimisi bazı uzuvları ve yetileri olmadan yaşamakta. Engel, beden ve zihinde değildir, asıl engel onları görmeyen gözlerde, onlara ulaşmayan kollarımızda. Engelli demek, dört duvar arasına hapis olmak, ailesine, topluma yük olmak değildir, tam tersine herkes gibi engelli arkadaşlarımızın da hayatın her alanında yapabilecekleri işler, sağlayabilecekleri katkılar vardır. Önemli olan arkadaşlarımıza bu fırsatı tanımaktır. Engelli personelimizle çalıştığımız zaman fark ettiğimiz o kadar güzel huyları, karakterleri, özellikleri var ki, onlar bende olmadığı için ben kendimi engelli görüyorum. O yüzden diyorum ki engelsiz insan yoktur."
Dünya Engelliler Günü,Van
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:34