Hastanede Engelliler Günü Etkinliği

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:08



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:08

Antalya'nın Kumluca Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM) kayıtlı 122 üye için engelliler günü etkinliği düzenledi.Kumluca Devlet Hastanesi bünyesinde 2 yıl önce hizmet vermeye başlayan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde engelliler günü etkinliği düzenledi. Kumluca Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda gerçekleşen etkinlik Hastane Başhekimi Uzman Dr. Ayşegül Alkan'ın açılış konuşması ile başladı. Alkan, "Bilindiği gibi 3 Aralık Dünya Engelliler günü olarak kabul edilmektedir. Engellilik, dünyamızın genel bir sorunu olduğu için, Engelliler Günü sadece ülkemizde değil, Birleşmiş Milletlere bağlı 150 den fazla ülkede çeşitli etkinliklerle değerlendirilmektedir. Hastanemizde engelli vatandaşlarımıza yönelik bir hizmet söz konusu olduğunda, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan onlara en iyi ve en hızlı hizmeti sağlamak için tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Engellilere hizmet etmek bir gönül işidir bizde bu düşünce içinde hastanemizde tüm engelleri kaldırarak onların hayatını engelsiz hale getirme çabamız bu ailelerimizi daha iyi anlamak için, birazcık empati yapmamız yeterli olacaktır. Hastane yönetimi olarak TRSM biriminin tüm istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu güzel günde de onların gözlerindeki ışıltıyı, yüzlerindeki mutluluğu görmek bizim için en büyük ödüldür" dedi.Etkinlik Psikiyatri Uzmanı Dr. Ulaş Yılmaz'ın konuşmasının ardından, TRSM üyelerinin hazırladığı keman ve şiir dinletisi ile devam etti. Ardından amatör sanatçılarının Türk Halk Müziği konseri ile tamamlandı. - ANTALYA