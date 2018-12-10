Hastanede Gerçeği Aratmayan Yangın Tatbikatı

Düzce
'de hastanede gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Düzce'nin Akçakoca
Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği hastanenin dahiliye servisinde elektrik kontağından yangın çıktı.
Görevli hemşirenin acil koduna basması üzerine hastaneden yardım çağrısı alan itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, acil koduyla hastanede yatan hastaları, personel yardımıyla yangın merdiveninden dışarı çıkarıldı.
Durumu ağır olan bir hasta, acil servisine alınarak doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapıldı.
Yangın tatbikatı yaklaşık 20 dakikada sürdü.
Akçakoca,Düzce
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:36