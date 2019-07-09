09.07.2019 01:49
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Hastanede güvenlik görevlilerinin darbedildiği iddiası

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlilerinin darbedildiği iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlilerinin darbedildiği iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik alanında hasta yakınları, sıra bekleme konusunda görevlilerle tartıştı.
Tartışmaları duyan ve olay yerine gelen güvenlik görevlileri, hasta ve hasta yakınları tarafından darbedildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan bir güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis, olaya karıştığı tespit edilen U.T, Ö.F.T ve R.A'yı gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hastanede güvenlik görevlilerinin darbedildiği iddiası
Kaynak: AA
Karabük, Polis, Güncel

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