Haberler » Güncel » Haber

Hastanede hastalara ücretsiz tıraş hizmeti

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yataklı sevisinde tedavi gören hastalara yönelik ücretsiz berberlik hizmeti verilmeye başlandı.

26.09.2019 15:54Hastanede hastalara ücretsiz tıraş hizmeti
Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde yataklı sevisinde tedavi gören hastalara yönelik ücretsiz berberlik hizmeti verilmeye başlandı.
Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Fatih Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastane bünyesinde berber odası açtıklarını belirtti.
Uzun süre hastanede yatan erkek hastaların saçlarının ve sakallarının uzamasından rahatsızlık duyduğunu, kendilerinin de böyle bir hizmeti başlattığını aktaran Zeren, hastaların ve personelin hizmetten çok memnun kaldığını söyledi. Hijyene de önem vermek zorunda olduklarını kaydeden Zeren, hastaların memnuniyeti doğrultusunda hizmeti sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Hastanenin berber personeli Hasan Suvaydan ise daha önce santralde görev aldığını belirterek, asıl mesleğini yaptığı için mutlu olduğunu söyledi. Hastanenin eksi birinci katında açılan berber odasında olduğu gibi gelemeyen hastaların odalarında da bu hizmeti verdiklerini aktaran Suvaydan, hayır duası aldığını dile getirdi.
Hasta yakınlarından Nadire Ay, eşinin KOAH hastası olduğu için uzun süredir yatılı tedavi gördüklerini belirterek, "Allah razı olsun personelimizden ve doktorlarımızdan. Berberlik hizmeti çok iyi oldu. Çünkü dışarıdan berber getirmek zorunda kalıyorduk." ifadelerini kullandı.

Merkezefendi Devlet Hastanesi, Merkezefendi, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:04 "Ulaştığım genç sayısı 100 bini geçti"
16:04 İstanbul'da deprem kamerada 13
16:04 Esenler'de deprem anı eczanenin güvenlik kamerasında
16:04 Deprem nedeniyle vatandaşlar parklara akın etti
16:04 İstanbul'da deprem - Silivri Devlet Hastanesi boşaltılıyor (1)
16:04 ?Başkan Ergün aşure hayrına katıldı
16:04 KTO Karatay, tıp alanında önemli araştırmalara ev sahipliği yapacak