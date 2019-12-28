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Hastanede ikizleri ile birlikte ölen kadın toprağa verildi

KAYSERİ'de tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Leyla Ercan'ın (29) hastanede 'gebelik zehirlenmesi' sonucu ikizleri ile birlikte yaşamını yitirdiği öğrenildi.

28.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:11 Hastanede ikizleri ile birlikte ölen kadın toprağa verildi

KAYSERİ'de tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Leyla Ercan'ın (29) hastanede 'gebelik zehirlenmesi' sonucu ikizleri ile birlikte yaşamını yitirdiği öğrenildi. Leyla Ercan ve ikizleri, Adana'da toprağa verildi.

3 yıl önce evlenen Leyla ve Onur Ercan (31) çifti, bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başvurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde klinikte gördükleri tedaviyle ikizlere hamile kalan Leyla Ercan, 10 gün önce rahatsızlanınca 'deki hastaneye başvurdu. 8,5 aylık hamile olan Ercan, tedavi altına alındı. Gebelik zehirlenmesi geçiren Leyla Ercan, Beste ve Ali Eren ismini vermeyi düşündükleri bebekleriyle birlikte yaşamını yitirdi.

Hastane yetkilileri, Leyla Ercan'ın tuvalette olduğu sırada gebelik zehirlenmesi geçirdiğini, kilitli kapı kırılarak dışarıya çıkarıldığını, kalp masajı yapıldığını söyledi. Yetkililer, sezaryenle alınan bebeklere de kalp masajı uygulandığını; ancak anne ve bebeklerinin kurtarılamadığını söyledi.

ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİLER

Leyla Ercan ve bebekleri, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi. Leyla Ercan ve ikiz bebekleri ile aynı tabuta konuldu. Cenazede gözyaşı döken eşi Onur Ercan, taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu. Leyla Ercan ve ikizleri, cenaze namazının ardından ayna mezarda toprağa verildi.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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