Haberler » 3. Sayfa » Hastanede inanılmaz olay: Teknisyen bir anda tavandan düştü - Haberler

Hastanede inanılmaz olay: Teknisyen bir anda tavandan düştü

Hastanenin tavanında çalışan bir teknisyen, bir anda kendini yerde buldu. Olaya şahit olan doktor ise hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti.

12.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:34

Hastanenin tavanında çalışan bir teknisyen, bir anda kendini yerde buldu. Olaya şahit olan doktor ise, hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti. İlginç güvenlik kamerası sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada paylaşılan bir güvenlik kamera görüntüsü, büyük ilgi topladı. İstanbul'da bir hastanede kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde bir teknisyen tavan kısmında çalışma yaparken birden parçalanan panellerle birlikte yere düşüyor. Olaya şahit olan doktor ise hiçbir şey olmamış gibi işiyle ilgilenmeye devam ediyor. Yaşadığı kısa şokun ardından toparlanan adam, ise çöken tavandan sarkan poşet parçalarını topluyor.

Hastanede inanılmaz olay: Teknisyen bir anda tavandan düştü

3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
MEMLEKETİM:Bosuna dayak atmiyorlar bu sahte hipokrat yemini etmis soytarilara. Belki sormusdur birsey oldumu diye ama yetersiz. Oturdugun yerden kalkacak düsenin yanina gidecek halini soracaksin. Memleketimin her hastahanesi bu sekilde. Yanlarinda ölsen cevirip yüzünü bakmazlar. Memleket ucuyor öyle bir ucuyor ki önünde hicbir engel yok.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:05 Pakistan: Yüzlerce avukatın saldırdığı hastanede üç hasta öldü - Haberler
19:04 Savunma Sanayi İcra Komitesi: "Yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler... - Haberler
19:03 Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün yeni partinin kurulduğunu duyurdu - Haberler
19:01 Fransa Yunanistan'ın 'yükünü hafifletmek için' 400 mülteciye kapılarını açacak - Haberler
18:55 Kaçtığı polisler canını kurtardı - Haberler
18:08 AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı - Haberler
18:04 Bodrum'da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şoke etti - Haberler
17:28 Bebeğini düşürmesi için gasp süsü verilerek dövülen anne: Evliliğe zorlamadım - Haberler
17:20 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi - Haberler
17:16 YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti - Haberler
12.12.2019 19:17:10