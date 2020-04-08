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Hastanede kalması gerekmeyen koronavirüs hastaları, yurtlara yerleştiriliyor

KOCAELİ'de koronavirüs teşhisi konulan ancak hastalığı hafif geçirdikleri için hastanede yatması gerekmeyen kişiler, tedavileri süresince 3 ilçede bulunan 4 öğrenci yurdunda kalacak.

08.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:50
Hastanede kalması gerekmeyen koronavirüs hastaları, yurtlara yerleştiriliyor
KOCAELİ'de koronavirüs teşhisi konulan ancak hastalığı hafif geçirdikleri için hastanede yatması gerekmeyen kişiler, tedavileri süresince 3 ilçede bulunan 4 öğrenci yurdunda kalacak.

Hastanelerde verilen rutin hizmetlerin yanı sıra genel sağlık durumu iyi olan, ancak hastalık şüphesi bulunanların evlerine gönderilmeden, belirli mekanlarda takip edilmesi gerekliliği üzerine Kocaeli Valiliği tarafından çalışma başlatıldı. Valilik koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma ile Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 4 yurt hastaların konaklaması için tahsis edildi.

İzmit'te bulunan 310 odalı Fatma Seher Hanım Yurdu ve 852 odalı Semiha Ayverdi Yurdu, Körfez'de bulunan 72 odalı Pertev Paşa Yurdu ve Gebze 'deki 344 odalı Gebze Yurdu bu amaçla hazırlandı. Her odada tek kişinin kalması sağlanan yurtlarda toplam bin 578 kişi kalabilecek.

DOKTORLAR TAKİP EDECEK

Koronavirüs olası tanısı almış, genel sağlık durumu iyi olan, hastanede yatarak tedavi görmesi gerekli olmayan, doktorlar tarafından tıbbi takiplerinin izole alanlarda yapılması uygun görülen kişiler, belirlenen yurtlarda kalacak. Devlet hastanelerinin kontrolünde olacak kişilere gerektiğinde tıbbi destek sağlanacak.

Yurtlarda kalanların yemek, temizlik, güvenlik ve lojistik hizmetleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen 164 personel tarafından sağlanacak.


- Kocaeli

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Kocaeli, Gebze, Güncel
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