Hastanede katil zanlısına saldırıyı polis önledi

Samsun'da motosikletIi gencin öldürülmesi olayının şüphelisi kısa sürede yakalandı.

Hastanede katil zanlısına saldırıyı polis önledi
29.05.2020 21:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:45
Samsun'da motosikletIi gencin öldürülmesi olayının şüphelisi kısa sürede yakalandı. Sağlık raporu için götürüldüğü hastanede saldırıya uğrayan zanlıyı linç girişiminden polis kurtardı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Nebiler Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerde izne geldiği öğrenilen 21 yaşındaki Furkan Demircan 55 LJ 922 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken kendisini takip eden otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu vuruldu. Ağır yaralanan genç karşıdan gelen çöp kamyonunun önüne düştü. Silahlı saldırganlar otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde Furkan Demircan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pompalı tüfekle ateş açıp Furkan Demircan'ı öldürdüğü iddia edilen F.Ç. ile yakında bulunan H.B.B. ve H.Y.Ç.'yi olaydan 2 saat sonra Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Gazi Devlet Hastanesine götürülen şüphelilerden F.Ç., burada saldırıya uğradı. Ancak narkotik polisi anında müdahale ederek olayı önleyip şüpheliyi hastaneden kaçırdı. 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Polis, 3. Sayfa, Haber

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