Hastanede korkutan yangın...Hastalar camdan tahliye edildi

Kaynak: İHA

Hastanede korkutan yangın...Hastalar camdan tahliye edildiİZMİR - İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, trafodan kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastalar camlardan itfaiye aracılığıyla tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre yangın, İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıktı. İddialara göre trafonun patlaması nedeniyle çıkan yangın nedeniyle hastane dumanlar içerisinde kaldı. Dumanlar kısa sürede her yeri sarınca tedavi gören hastalar tek tek tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman olması nedeniyle bazı vatandaşları camdan aldı.Yangın kontrol altına alınırken, hastalar, binanın hemen yanındaki spor salonuna alındı. Durumu ağır olan hastanın tespit edilmesi durumunda ise başka bir alana sevk edileceği belirtildi.