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Hastanede korona tedavisi gören yaşlı adam alkışlarla taburcu edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 20 gündür korona virüsünde tedavi gören 69 yaşındaki adam evine alkışlarla uğurlandı.

08.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:23
Hastanede korona tedavisi gören yaşlı adam alkışlarla taburcu edildi
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 20 gündür korona virüsünde tedavi gören 69 yaşındaki adam evine alkışlarla uğurlandı.

Korona virüsü tüm dünya genelinde can almaya devam ederken, iyileşen hastalar da evlerine taburcu ediliyor. İnegöl'de korona virüsüne yakalandığı için yaklaşık 20 gündür tedavi gören 69 yaşındaki adam tedavisinin ardından evine alkışlarla gönderildi. Taburcu olan İnegöllü adam doktorlara teşekkür etti.

Ankara 'da karantina altında olan baba ve kızı da tedavilerin ardından taburcu edilerek evlerine geldi. Evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalacak. Karantina süresince yaşandıkları anlatan din görevlisi olan Ş.Ç sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüde, "Allah'a hamdolsun 26 Şubat'ta umre vazifemizi yapmak için kutsal topraklara gittik. Umre ziyaretimizin bitmesine 10 gün kala korona virüsü nedeniyle geri döndük. Ankara'ya umrecilerimiz getirilerek karantinaya alındı. Burada yapılan testlerimiz de benim ve kızımın test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alındık yapılan tedavinin ardından testlerimiz negatif çıkınca evimize geldik. Evimizde 14 gün boyunca karantinada kalacağız. Benim ve kızımın durumu Allah'a çok şükür iyi. Bizlerin sağlığı için mücadele eden tüm doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ankara'da karantinada olduğumuz süre içerisinde devletimiz bizlere çok iyi baktı hiç bir şeyimizi eksik etmedi. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum"dedi - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, İnegöl, Ankara, Bursa, Güncel
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