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Hastanede korona virüsüne karşı dezenfektanlı önlem

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan karar ile hastanenin bütün giriş ve çıkış noktalarında vatandaşların ellerine sağlık görevlileri tarafından dezenfektan sıkılıyor.

11.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:34
Hastanede korona virüsüne karşı dezenfektanlı önlem
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan karar ile hastanenin bütün giriş ve çıkış noktalarında vatandaşların ellerine sağlık görevlileri tarafından dezenfektan sıkılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de korona virüsünün tespit edilmesiyle ilgili açıklamalara bulunması sonrası, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından görevlendirilen sağlık personelleri tarafından hastaneye gelen ve hastaneden ayrılan vatandaşların eline dezenfektan sıkılması kararı alındı. Sağlık görevlileri tarafından ellerine dezenfektan sıkılan vatandaşlar, tokalaşmaktan, öpmekten ve bir başkasına yakın durmaktan uzak durduklarını vurguladı.

Tedbir amacıyla yapılan uygulama vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adıyaman, Güncel

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