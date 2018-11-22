Hastanede Müzik Dinletili Fotoğraf Sergisi

22 Kasım 2018 Perşembe 10:29



22 Kasım 2018 Perşembe 10:29

Konya'nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesinde müzik dinletili 'Beyşehir' temalı fotoğraf sergisi, hastanede yatan hasta ve refaketçileri ile vatandaşların beğenisine sunuldu.Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün de desteğiyle 30'a yakın Beyşehir temalı fotoğrafı açtıkları sergide vatandaşların beğenisine sunduklarını söyledi. Serginin hastaneye muayene olmak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü, palyatif serviste yatarak tedavi gören hastalar ile refakatçilerinin talebi üzerine onlara da açılan sergiyi görme imkanı sunduklarını vurgulayan Küçükbuzcu, bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Dr. Küçükbuzcu, "Hastalarımızın moral ve motivasyonunun yüksek tutulması adına bu tür etkinliklerin oldukça yararlı olduğuna inanıyoruz. Oldukça beğeni toplayan sergi, bir süre açık kalacak ve hastanemize muayene olmak için vatandaşlarımız da sıra beklerken Beyşehir'in fotoğraflarını daha yakından görme imkanı bulabilecek. Bu anlamda fotoğraf sergisinin açılmasına katkı sunan ve destek veren herkese hastane yönetimi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.Hastanede düzenlenen sosyal kültürel etkinliklerin fikir babası isimlerinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Gökalp da, Beyşehir Devlet Hastanesinin çok talep gören yoğun mesaisi olan bir sağlık kurumu olduğunu belirterek, "Bu tür sosyal etkinliklerle hem hastalarımız, hem de hastaneye gelen vatandaşlarımız için bir farklılık ortaya koymaya çalışıyoruz. Onların bu tür sosyal etkinliklere karşı olan ilgisi ve memnuniyeti, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da gözler önüne seriyor" diye konuştu. - KONYA