Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hastanede olması gerekmeyen koronavirüs hastaları, yurtlarda kalacak

KOCAELİ'de, koronavirüs tanısı koyulan, hastanede yatarak tedavi görmesi gerekmeyen hastalar; İzmit, Körfez ve Gebze ilçelerinde bulunan 4 yurtta kalacak ve sağlık takipleri yapılacak.

06.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:38
Hastanede olması gerekmeyen koronavirüs hastaları, yurtlarda kalacak

KOCAELİ'de, koronavirüs tanısı koyulan, hastanede yatarak tedavi görmesi gerekmeyen hastalar; İzmit , Körfez ve Gebze ilçelerinde bulunan 4 yurtta kalacak ve sağlık takipleri yapılacak.

Kocaeli Valiliği'nce koronavirüs ile mücadelede önemli çalışma hayata geçirildi. Hastanelerde verilen rutin hizmetlerin yanı sıra genel sağlık durumu iyi olan; ancak hastalık şüphesi bulunanların evlerine gönderilmeden, belirli mekanlarda takip edilmesinin gerekli olması üzerine çalışma başlatıldı. Kocaeli Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortak çalışma yürütüldü. İzmit, Körfez ve Gebze bölgesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 4 öğrenci yurdunun bu amaçla tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Koronavirüs olası tanısı almış, genel sağlık durumu iyi olan, hastanede yatarak tedavi görmesi gerekli olmayan, hekimler tarafından tıbbi takiplerinin izole alanlarda yapılması uygun görülen kişiler, belirlenen yurtlarda kalacak. Devlet hastanelerinin kontrolünde olacak kişilere gerektiğinde tıbbi destek sağlanacak.Yurtlarda kalanların yemek, temizlik, güvenlik ve lojistik hizmetleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Hazırlıkları tamamlanan yurtlar, bu hafta içinde hizmete alınacak.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kocaeli, Körfez, İzmit, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hastanede olması gerekmeyen koronavirüs hastaları, yurtlarda kalacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti Haberler
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Haberler
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu Haberler
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu Haberler
Görüntü Türkiye'den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı
Bakan’dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Haberler
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek

Son Dakika Güncel Haberleri

12:25: Erzincan'da tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek - Haber 12:25: Irak'ta ABD petrol şirketine saldırı - Haber 12:24: Adıyaman'da koronavirüs önlemleri devam ediyor - Haber 12:24: Şırnak'ta cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri artırıldı - Haber 12:24: Elektrik ustası her sabah dükkanını "Çakır" ile açıyor - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı - Haberler 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 10:17: Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber