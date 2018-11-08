- Hastanede oyuncak ambulans müzesi açıldı

08 Kasım 2018 Perşembe 18:03



08 Kasım 2018 Perşembe 18:03

- Hastanede oyuncak ambulans müzesi açıldıDünyada ikinci, Türkiye'de ilk olan müze İnegöl'de açıldıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi bünyesinde "Oyuncak Ambulans Müzesi" açıldı. İnegöl Devlet Hastanesi, Sağlık Tarihi Müzesi ve Ambulans Tarihi Müzesi'nin ardından üçüncü müzeyi bünyesinde açtı. Dünyada ikinci Türkiye'de tek olma özelliğine sahip Oyuncak Ambulans Müzesi'nde 300'e yakın oyuncak ambulans teşhir ediliyor. 'Yaşayan ve yaşatan hastane' sloganıyla hizmet veren hastanedeki müzede 1. Dünya Savaşı yıllarında hastaların cepheden askeri hastanelere taşınması için kullanılan askeri bisiklet ambulans, 1967 model Cadillac Deville marka ambulans, 1973 model Ford marka ambulans ve 1999 model Mercedes marka ambulans sergileniyor.Müzenin açılışında bir konuşma yapan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, hastanelerin insanların sağlık hizmetlerine ulaşmada en önemli kurumlar olduğunu ifade ederek, "Anne Dostu Hastane", "Bebek Dostu Hastane", "Yeni Doğan Dostu Hastane". "Engelsiz Hastane", "Yalın Hastane" gibi birçok unvana sahip olduklarını söyledi. Göçmen, "Günlük ortalama 1400 hastaya hizmet vererek Türkiye'nin en yoğun 32. acil servisine sahip olan hastanemiz civar il ve ilçelere de hizmet vermektedir. Bursa'nın doğusunda yer alan Yenişehir, İznik, Kestel ve Domaniç ilçelerinin de sağlık hizmetleri açısından merkez üssü haline geldikr. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra hastanelerin aynı zamanda hem hastalar ve yakınları hem de sağlık çalışanları için yaşayan sosyal yapılar olduğuna dair inancımız ile hastanemiz, kişilerin ruh haline anlık ta olsa olumlu dokunuşlarda bulunan faaliyetlerle de adından söz ettirmektedir. 2016 yılında İnegöl Devlet Hastanesi'nin kuruluşunun 110. yılında hizmete soktuğumuz Sağlık Tarihi Müzesi'nin yanı sıra hastanenizin kuruluşunun 112. yılında Ambulans Tarihi Müzesi'ni açtı. Oyuncak Ambulans Müzesi bölümlerimizin açılışı için yine beraberiz. Geçmişi asla unutmadan gelecekte en iyiye düsturu ile hareket eden, sağlık hizmetlerinin en üst düzeyini en iyi şekilde sunmayı hedefleyen ve sosyal alanda çok daha fazla yer edinecek olan hastanemizin bu özel ve onurlu gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.Açılış sonrası protokol üyeleri ile vatandaşlar müzeyi gezdi.