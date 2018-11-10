Hastanede Park Yüzünden Ambulans Şoförünü Bıçakladı

Şişli
Etfal Hastanesi morgu önünde ambulans şoförü, park yüzünden tartıştığı 2 kişinin saldırısına uğradı. Bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılan şoför tedavi altına alınırken, polis ekiplerince yakalanan zanlı ise tutuklandı.
Olay, 8 Ekim Şişli Etfal Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 20.00 sıralarında hastane morgu önünde S.D isimli 112 ambulans şoförü ile E.Z ve S.K isimli şahıslar arasında tartışma çıktı. Park yeri nedeniyle çıktığı belirtilen tartışama kısa sürede büyüdü. S.K isimli şahıs, yanında getirdiği bıçakla ambulans şoförünü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Şişli İlçe Müdürlüğü ekipleri saldırganları gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alan şoförün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen saldırganlardan S.K., mahkemece tutuklanırken, E.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Polis,Şişli
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:11