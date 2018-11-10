Hastanede park yüzünden çıkan tartışmada ambulans şoförünü bıçakladılar Şişli
'de hastane morgu önünde ambulans şoförünü bıçaklayan zanlı tutuklandı
İSTANBUL - Şişli Etfal Hastanesi morgu önünde ambulans şoförü, park yüzünden tartıştığı iki kişinin saldırısına uğradı. Bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılan şoför tedavi altına alınırken, polis tarafından yakalanan zanlı ise tutuklandı. Olay, 8 Ekim Şişli Etfal Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 20.00 sıralarında hastane morgu önünde S.D isimli 112 ambulans şoförü ile E.Z ve S.K isimli şahıslar arasında tartışma çıktı. Park yeri nedeniyle çıktığı belirtilen tartışama kısa sürede büyüdü. S.K isimli şahıs, yanında getirdiği bıçak ile ambulans şoförünü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Şişli İlçe Müdürlüğü ekipleri saldırganları gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alan şoförün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bıçaklı saldırgan tutuklandıAdliyeye sevk edilen saldırganlardan S.K, mahkemece tutuklanırken, E.Z isimli şahıs da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Polis,Şişli
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:31