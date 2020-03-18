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Hastanede şehit olan gümrük personeli Turan'nın naaşı memleketine getirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısınında gerçekleşen hain saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi.

18.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:42
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısınında gerçekleşen hain saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi.
Elazığ Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından cenaze aracıyla Fırat üniversitesi Hastanesi hastanesi morguna götürüldü.
Şehidin naaşı, yarın öğle namazına müteakip Maden ilçesine bağlı Karatop köyünde toprağa verilecek.
Hava Limanındaki karşılamaya, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. kolordu Komutanı Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan katıldı. Hastanede şehit olan gümrük personeli Turan’nın naaşı memleketine getirildi

Kaynak: AA

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Hastanede şehit olan gümrük personeli Turan'nın naaşı memleketine getirildi
Etiketler : Ramazan Turan, Elazığ, Ağrı, Güncel

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