Hastanede "Şifa" Okullarda "Sevgi" Dağıtıyorlar

Kaynak: AA

İZZET MAZİ - Kendi nüfusundan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Kilis'te, Devlet Hastanesi tarafından hayata geçirilen "Bir Oyuncak Bir Tebessüm Projesi" kapsamında, köy okullarında eğitim gören Türk ve Suriyeli çocuklara oyuncak dağıtılıyor.Kentteki köy okullarını ziyaret eden Kilis Devlet Hastanesinden aralarında doktorların da bulunduğu 8 gönüllü, öğrencilerle birebir ilgilenip, onlara oyuncak hediye ediyor.Hastane Başhekim Yardımcısı Nigar Tepe Karakış ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Ebru Ölmez tarafından yürütülen çalışmayla hayırsever sağlık çalışanlardan toplanan paralarla alınan oyuncaklar, köydeki öğretmenlerin iş birliğiyle tespit edilen okullarda dağıtılıyor.Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Muhsin Güvelioğlu, Yuvabaşı Köyü İlkokulundaki etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarla beraber olarak onların dayanışma gücünü artırmayı, yüzlerindeki tebessümü görebilmeyi amaçladıklarını söyledi.Mesainin yoğun olmadığı dönemlerde köy okullarını ziyaret ederek öğrencilerle zaman geçirdiklerini anlatan Güvelioğlu, "Bugüne kadar 4 köyü gezdik, 160 kadar öğrenciye hediyelerimizi dağıttık. Hepsi çok memnun oldu, mutlulukları bambaşkaydı. Bu projenin devamının da gelmesini istiyoruz." diye konuştu.Güvelioğlu, proje kapsamında 23 Nisan'da bazı okullardaki başarılı öğrencileri hastaneye davet etmeyi planladıklarını kaydetti.Başhekim Yardımcısı Karakış da gönüllü sağlık personelinin köy okullarında görevli öğretmenlerle görüşmeleri sonucu, projenin yürütüleceği okulların tespit edildiğini belirtti.Çalışmaların ardından belirlenen okulların ziyaret edildiğini ve bir gün boyunca çocuklarla zaman geçirildiğini dile getiren Karakış, "Sınırın hemen diğer tarafında son yılların en kötü savaşı yaşanıyor ve bu durum yaklaşık 8 yıldır devam ediyor. Yaşanan olaylardan ise en fazla etkilenen illerin başında Kilis geliyor. Gittiğimiz okullarda Türk ve Suriyeli birçok öğrencinin kardeşlik çerçevesinde aynı sıraları paylaştığını gördük. Bu durum çok sevindiriciydi." dedi.Proje koordinatörlerinden Ebru Ölmez de köy okullarında eğitim gören öğrencilerin imkanlarının kısıtlı olduğunu, bu nedenle onları yalnız bırakmamak adına böyle bir proje hazırladıklarını ifade etti.Yuvabaşı Köyü İlkokulu Müdürü Mehmet Gençoğlu da bu tür etkinliklerin öğrencilere pozitif yansıdığını belirtti.