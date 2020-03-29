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Hastanede şırınga tutan eller nöbet sonrası koruyucu siperlik dikiyor

Samsun'da sağlık çalışanları çalıştıkları hastanelerdeki nöbetlerinden sonra evlerinde koruyucu siperlik üretiyor.

29.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:33
Hastanede şırınga tutan eller nöbet sonrası koruyucu siperlik dikiyor
Samsun 'da sağlık çalışanları çalıştıkları hastanelerdeki nöbetlerinden sonra evlerinde koruyucu siperlik üretiyor.

Türk Sağlık Sen Samsun Şubesi Kadın Kolları üyesi sağlık çalışanları korona virüsü salgınıyla mücadelede meslektaşları için koruyucu siperlik üretiyor. Hastanede şırınga tutan, iğne yapan, hastalarla ilgilenen eller eve döndüklerinde sağlık çalışanları için adeta seri üretim yaparcasına siperlik yapıyor. Ücretsiz bir şekilde bunları talep edenlere dağıtan kadınlar korona virüse kalkan olması için eşleri ve çocuklarına ayırdıkları zamandan fedakarlık yapıyor.

Kadın Kolları Üyesi, Bafra Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Aslı Şahin, "Alanda çalışan insanlar da olduğumuz için bu tarz şeylere ne kadar ihtiyacımız olduğunu ne kadar önemli olduğunu daha iyi bilen insanlarız. Kullanan insanlarız çünkü. Bizim için en iyi ekipman en iyi korumalık en iyi kullanılan malzeme ne olur diye oturduk aramızda bir istişare yaptık, bu şekilde bir projeye başvurduk. Nöbetlerimizin dışında kendi çapımızda yapmaya çalışıyoruz. Normalde hepimiz nöbet usulü çalışan insanlarız. Mesela ben bu sabah nöbetten çıktım birkaç saat dinlendikten sonra buluştuk arkadaşlarımızla" dedi.

Türk Sağlık Sen Samsun Şubesi Kadın Kolları Başkanı ve SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Yeşim Mert, "Koruyucu siperlik yapmak için öncelikle ince asetat kağıdı kullanıyoruz. Asetat kağıtlarını dezenfektanla silinebilme özelliğine sahip. Tekrar kullanabiliyoruz. Ayrıca yüzümüzde kullandığımız maskelerimizin sıvıyı geçirme özelliği olduğu için özellikle bu bulaş döneminde koruyucu siperlikler kendi maskemizle beraber bir kat daha koruyarak kalkan oluşturuyor. Kullandığımız malzemeler kırtasiye ve tuhafiyelerde kolaylıkla bulunabilecek malzemeler. Asetat bir kağıda kafa ölçüsüne ayarladığımız bir lastik bandı önce makinede dikiyoruz. Daha sonra alın kısmına koruyucu olarak bir sünger yerleştiriyoruz. Süngeri yapıştırarak en son kısımda lastik bandın arka tarafını dikerek birleştiriyoruz ve kullanıma hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

Türk Sağlık Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, "Bu sürece kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Bu sebeple özellikle Kadın Kolları Komisyonu'ndaki yönetimdeki bayan arkadaşlarımızla istişare yaptık. Yeşim Mert arkadaşımızda bize bir teklifle geldi. Bizde hem devletimize katkımız olsun hem de sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını bir nebze giderebilir miyiz diye bu projeyle yola çıktık. Aldığımız tepkiler sonrasında gerçekten ürünlerimizi arkadaşlarımız kullandıkça talep etmeye başladılar. 100, 200 diye başladığımız süreç 500'ü geçti. Şu anda bin 500 tane de bekleyen talebimiz var bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ortalama 15 kişilik bir grup üçer dörder kişilik gruplarla bir araya gelerek bunları üretmeye devam ediyor. Günde ortalama 100 tane üretiliyor ama bu sayıyı 200, 300'lere çıkarmaya çalışıyoruz. Biz isteyen herkese gücümüzün yettiği, sağlığımızın el verdiği sürece bunları ücretsiz temin etmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımız kendi finanse ederek ve sendikanın da bütçesiyle yapmaya başladılar. Talepler çok fazla arttı. Çevreden gören esnaf ve firma sahipleri de bize maddi anlamda sponsorluk yapıyorlar. Yapmaya da devam ederlerse Samsun'da en azında ciddi anlamdaki bir kısmın bu ihtiyacını çözmüş olacağız. Bu süreçte birlikte hareket etmek isteyen diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği içinde olabileceğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Güncel

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