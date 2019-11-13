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Hastanede şüpheli paket tatbikatı

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde olası şüpheli paket ihbarı ve sonrasında imha tatbikatı yapıldı.

13.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:06Hastanede şüpheli paket tatbikatı

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde olası şüpheli paket ihbarı ve sonrasında imha tatbikatı yapıldı. Tatbikat sonrası görevli polislerden birinin, bomba imha uzmanını alnından öpmesi dikkati çekti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi G Blok girişinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği, hastane girişine bırakılan şüpheli paketin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Olay yeri inceleme, bomba imha uzman ekipleri robotla müdahale ettikleri şüpheli paketi imha etti. Sonrasında özel giysili bomba imha uzmanı patlatılan çantayı inceledi. Tatbikat sonunda, patlatıcıya hassas köpeğin olay yeri çevresini ve bölgeyi taraması canlandırıldı. Tatbikatın ardından görevli polislerden birinin, bomba imha uzmanını alnından öpmesi dikkati çekti.Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, tatbikatla eksiklerini de görme imkanı bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Aydınlı, "Her yıl farklı senaryolar uygulayarak masa başı ve saha tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Tatbikat senaryolarımızı daha çok risk skoru yüksek alanlardan (yangın, deprem, parlama patlama) seçiyoruz. Mümkün olduğunca gerçeğe yakın yapmaya çalışıyoruz. Hastanenin değişik alanlarında zaman zaman sahipsiz, şüpheli paketler, çantalar unutulabiliyor. Kötü niyet taşıma ihtimalini de düşünerek, son zamanlarda artış gösteren sağlık personeline şiddet konusuna da değinmek istedik. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Çok etkili ve eğitici bir tatbikat oldu" diye konuştu.



Akdeniz Üniversitesi, Güncel

Kaynak: DHA

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