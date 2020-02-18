Haberler » Güncel » Hastanede tartıştıkları kadını döven 2 kadın gözaltına alındı - Haber

Hastanede tartıştıkları kadını döven 2 kadın gözaltına alındı

SAMSUN'da, bıçaklanan arkadaşını görmek için hastaneye gelen Ç.Y., tartıştığı T.K. ve E.Ö.tarafından darbedildi.

18.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:37Hastanede tartıştıkları kadını döven 2 kadın gözaltına alındı

SAMSUN'da, bıçaklanan arkadaşını görmek için hastaneye gelen Ç.Y., tartıştığı T.K. ve E.Ö.tarafından darbedildi. Yaralanan Ç.Y. tedaviye alınırken, polis ekipleri çok sayıda suç kaydı olan 2 kadını gözaltına aldı.

ilçesinde, kavga sırasında bıçaklanarak yaralanan H.D.Y.'yi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret eden kız arkadaşı Ç.Y., bu sırada hastanede bulunan T.K. ve E.Ö. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kadın, Ç.Y.'yi darbetti. Bu sırada hastanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince 2 kadın gözaltına alınırken, yaralanan Ç.Y. de tedaviye alındı.



İlkadım, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 21:10:33