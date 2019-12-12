Hastanede tavandan düşen şahıs şaşkınlık yarattı

İstanbul'da bulunan bir hastanede çalışan kişi, tavandan düştü. Düştüğü odada hastasıyla oturan doktor ise olaya tepkisiz kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

DOKTOR VE HASTASI TEPKİSİZ KALDI

Görüntüler İstanbul'da bulunan bir hastanede kaydedildi. Hastanede görevli kişi tavanda çalıştığı sırada birden yere düştü. Bu sırada odada bulunan doktor ve hastası ne olduğuna anlam veremedi. Düşen kişi hızla ayağa kalkarken, tavandan sarkan poşet parçalarını topladı. Bu sırada odaya gelen hastane çalışanları da şaşkın gözlerle yaşananları izledi. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri şaşkınlık yarattı.