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Hastanede tedavi gören 3 koronavirüs hastasına 'Bayburt barı' ile uğurlama

BAYBURT'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanı ile yöresel Bayburt barı oynayarak, taburcu oldu.

12.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:09
Hastanede tedavi gören 3 koronavirüs hastasına 'Bayburt barı' ile uğurlama

BAYBURT'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanı ile yöresel Bayburt barı oynayarak, taburcu oldu.

Bayburt Devlet Hastanesi'nde 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca tedaviye alınan ve isimlerinin Şaban Memiş, Gönül Memiş ile Güler Memiş olduğu öğrenilen 3 kişi, sağlığına kavuştu. Son testleri negatif çıkan 3 kişinin taburcu edilmesine karar verildi. Sağlık kontrolleri yapılan 3 kişi, sağlık çalışanı ile yöresel Bayburt barı oynayarak, taburcu oldu. Hastanede yapılan uğurlamaya diğer sağlık görevlileri ve doktorlar da eşlik etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Bayburt, Güncel
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