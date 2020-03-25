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Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den mesaj geldi. Kendisini gayet iyi hissettiğini söyleyen Fatih Terim, bu sıkıntılı süreci hep birlikte atlatacaklarını belirtti.

25.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:26

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor.

Ateşi olmayan, ancak öksürük şikayeti bulunan tecrübeli çalıştırıcı hasta yatağında takımına mesaj göndermeyi ihmal etmedi.

"HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Fatih Terim, "Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Sizden kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum. Sağlığınız için gerekli hiçbir şeyi ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

EŞİ ABD'DEN DÖNDÜ

ABD'de yaşayan kızları Merve Terim Çetin'in yanında bulunan Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, hastalık haberi üzerine apar topar Türkiye'ye hareket etti. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da olan Fulya Terim açıklama yapmadan, eşinin kaldığı hastaneye hareket etti.

TWEET REKOR KIRIYOR

COVID-19 testinin pozitif çıktığını kişisel Twitter hesabından duyuran Fatih Terim'in attığı tweet, etkileşim rekorları kırıyor. 21 Aralık 2017'de atılan ve Türk sporundaki en yüksek etkileşime sahip "Nerede kalmıştık" tweeti 334 bin beğeni alırken, koronavirüs açıklaması şimdiden 500 bin seviyesine ulaştı.

(Akşam)

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Hastanede tedavi gören Fatih Terim’den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Fulya Terim, Koronavirüs, Fatih Terim, Spor

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Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız

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Yorumlar (9)
YALANCI:bu adam şov yapıyor
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14 GÜN KARANTİNA:Virüsün kimlerden bulaştığı belli oldu. . .
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SAMİ.İFEERE:Hani giris cikislar yasakti onun parasi olunca ona serbestmi bizler o zman bosuna evlerde kaliyoruz .hani karantina hani yasak böyle sorumsuzluk olmaz sizleri canabı allah a havale ediyorum bu sekilde izin verenleride??
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GARİBAN:14 günlük karantina süresi garibanlar için, umreden dönenler için galiba. Böyle bir iki yüzlülük olabilir mi? yazık
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BABA:dön baba sna bir şey olursa yakarız her yeri
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VATANDAŞ:Herkese acil şifalar diliyoruz, Bütün insanların sağlığı bizim çok önemli, peki Terim in eşi ve kızı karantinaya alınmayacak mı , lütfen kamoyunu bilgilendirirseniz seviniriz.
0 0
GULDEM:Bu nasil bir sey anlamadim, esi ve kızı nasil Amerika dan geliyor . 14 gun karantina sureci ne oldu. Herkes uysa evde kalsa ne olur böyle bir durumda eşi ve kızı karantinaya girmeden gelebiliyor elini kolunu sallayarak gercekten yazık....
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PARA:para diye bir şey var üstad bilir misin ?
0 0
HALO DAYI:Hani yurtdışından gelenler kendini 14 gün karantinaya alacaktı bu ne sorumsuzluk yazıklar olsun..
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