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Hastanede yangın söylentisi paniğe neden oldu: 20 yaralı

Bangladeş'te bir hastanede yangın çıktığı söylentisi büyük paniğe neden oldu.

05.10.2019 13:16Hastanede yangın söylentisi paniğe neden oldu: 20 yaralı
Bangladeş'te bir hastanede yangın çıktığı söylentisi büyük paniğe neden oldu. Hasta ve ziyaretçiler hastaneden kaçmak için kapılara yönelince izdiham oluştu, 20 kişi yaralandı.

Olay Bangladeş'in Chandpur Bölgesi'nde bulunan Chandpur Devlet Hastanesi'nde dün gece meydana geldi. Priyo Chandpur Tv kanalı, hastanede bir oksijen tüpünün devrilmesi sonucu çıkan gaz ve gürültünün panik ve yangın söylentisinin çıkmasına neden olduğunu duyurdu. Yerel medya, hastaneden kaçmak için kapılara izdiham eden hasta ve ziyaretçilerden 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Yerel basın, hastane yöneticisi Dr Anwarul Azim'in olay sonrası basına bilgi verdiğini, Azim'in, "Devrilen oksijen tüpü bir gürültüye neden oldu ve ardından gaz sızdırdı. İnsanlar bunu yangın zannederek panikledi. Hastanemizde yangın yok" dediğini aktardı.



Devlet Hastanesi, Bangladeş, Dünya

Kaynak: DHA

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