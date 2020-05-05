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Hastanede yanından ayrılmayan oğlunun desteğiyle 17 günde sağlığına kavuştu - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 55 yaşındaki Atilla Çamur, refakatçisi olan oğlunun desteğiyle 17 gün sonra sağlığına yeniden kavuştu.

05.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:08
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 55 yaşındaki Atilla Çamur, refakatçisi olan oğlunun desteğiyle 17 gün sonra sağlığına yeniden kavuştu.
Çamur, baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine başvurdu.
Yeni tip koronavirüs şüphesiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çamur, testleri pozitif çıkınca tedavi altına alındı.
Çamur'un bir şirkette çalışan 32 yaşındaki oğlu Demirşah Çamur, babasıyla ilgilenmek için hastaneden özel olarak refakatçi izni aldı.
Babası ile aynı odada kalan Demirşah Çamur'a kaldığı ilk 3 gün boyunca yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Çamur, refakatçi olduğu babası ile 17 gün boyunca aynı odada kalmasına rağmen aldığı tedbirler sayesinde virüse yakalanmadı.
Koronavirüsü yenen baba ile oğlu, evlerinde 14 gün karantinada kalmak üzere hastaneden taburcu edildi.
Atilla Çamur, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu süreçte nefes almanın, havanın, oksijenin ne kadar önemli olduğunu anladığını söyledi.
Sürecin çok zorlu geçtiğini belirten Çamur, "Yüce Rabb'imiz bizi öyle güzel yaratmış ki işte birazcık dengemizi savurduğumuzda her şeye muhtaç oluyoruz. Şükrediyorum. Oğluma göstermiş olduğu erdemlilikten dolayı teşekkür ediyorum. Artık evimdeyim ve sosyal mesafemizi koruyoruz." dedi.
Çamur, hastanede kendisiyle ilgilenen, sağlığına yeniden kavuşabilmesi için gece gündüz uğraş veren doktorlar ile diğer sağlık personeline teşekkür etti.
"Su altında nefes almaya çalışmak gibiydi"
Demirşah Çamur da yaşanan durumun kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.
Hastanede yaşadıklarını anlatan Çamur, şöyle konuştu:
"Babamı uçurumun kenarından çekip aldım. Allah'ım bunu bana vesile etti. Şu anda sağlığımız çok iyi. Ben kendimi izole ettim. Hastaneden taburcu olduk. Keyfimiz, sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Babamla odada beraber kaldığım süre içinde bitkisel ilaçlarla korundum. İşe yaradığını düşünüyorum. Herhangi bir semptom, hastalık olmadı. Babamın da en son yapılan testi negatif çıkınca taburcu olduk ama hastanedeki süreçte gerçekten babamın durumu çok kötüydü. Suyun altında nefes almaya çalışmak gibiydi. Allah bu hastalığı kimseye vermesin. Sevdiklerimiz için bu zaman dilimi içinde sevdiklerinizden uzak durum. Evinizde kalın. Allah bu illeti en yakın zamanda ülkemizden defetsin." Hastanede yanından ayrılmayan oğlunun desteğiyle 17 günde sağlığına kavuştu - ÇANAKKALE

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Haber

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