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Hastanede yaşam mücadelesi veren çocuk öldü

Erzincan'da önceki gün dedesinin kullandığı otomobil geri geri manevra yaparken, aracın altında kalarak yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü.

18.09.2019 18:12Hastanede yaşam mücadelesi veren çocuk öldü
Erzincan'da önceki gün dedesinin kullandığı otomobil geri geri manevra yaparken, aracın altında kalarak yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Üzümlü ilçesine bağlı Bağlar köyü Sansa mezrasında, önceki gün, dedesi Bahattin K.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobilin altında kalarak yaralanan çocuk Kian K'nin Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesi 3 gün sürdü.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybeden Kian K.'nin cenazesi Erzurum'dan uçakla ailesinin yaşadığı Belçika'ya defnedilmek üzere gönderildi. - ERZİNCAN

Erzincan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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