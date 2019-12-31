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Hastanede yatan çocuklara "Karagöz ve Hacivat" oyunu

Tokat'ta hastanede yatan çocuklara Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi.

31.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:00 Hastanede yatan çocuklara
'ta hastanede yatan çocuklara Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi.
Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde yatan çocuklara Karagöz ve Hacivat oyunu sergilendi.
Tokat Valisi Ozan Balcı, oyunu izleyen çocuklarla bir süre sohbet ederek kitap hediye etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklar mutlu olursa dünyanın güzelleşeceğini belirterek, "Bizde çocuklarımızın yeni yıla gülerek mutlu biçimde girmelerini amaçladık. Özellikle sürekli hastanede yatarak tedavi gören çocuklarımızın mutlu olmasını arzuladık." dedi.
Çocukların aileleri de Tokat Valisi Ozan Balcı'ya teşekkür etti.
Karagöz ve Hacivat oyunu oynayan Bülent Akay da "İlk defa hastanede oyunu sergiledik. Davet gelirse zevkle hastanelerimizde çocuklarımıza oyunumuzu sergileriz." diye konuştu.

Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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