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Hastanede yatan lösemi hastası oğlunun serumuna dışkı enjekte etti!

Kanser sebebiyle hastanede yatan oğlunun serumuna dışkı enjekte ettiği kamera kayıtlarıyla ortaya çıkan cani anneye 7 yıl hapis cezası verildi.

29.12.2019 23:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:55

Kanser hastası oğlunun serumuna dışkı enjekte ettiği ortaya çıkan cani anne, 7 yıl hapse mahkum edildi.

Korkunç olay, Amerika'nın İndiana eyaletine bağlı Wolcott kasabasındaki bir hastanede meydana geldi. Bir süre önce karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğa, yapılan tetkiklerin ardından lösemi teşhisi konuldu.

ÇOCUK HASTANEDE KONTROL ALTINA ALINDI

Hastanede kontrol altına alınan çocuğun kan tetkiklerinde yalnızca tüylerde görülebilen bir organizma tespit edildi. Bu tespitin ardından şüphelenen hastane çalışanları çocuğun odasındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

KAMERA KAYITLARINDA ANNENİN ÇOCUĞUNUN SERUMUNA ŞIRINGAYLA BİR ŞEY ENJEKTE ETTİĞİ GÖRÜLDÜ

İncelenen kamera kayıtlarında, cani annenin çocuğun ilaçlarının verildiği serum torbasına şırınga ile bir şey enjekte ettiği görüldü. Bu duruma istinaden yapılan araştırmada cani anne sorguya alındı.

ÖNCE SUÇUNU KABUL ETMEDİ

Cani anne yapılan ilk sorgusunda kamera kayıtlarındaki görüntüleri kabul etti ancak serum şişesine dışkı değil su enjekte ettiğini söyledi. Ancak derinleştirilen sorgulama kapsamında tuvalette bir kutu içinde dışkı sakladığını ve onu çocuğunun serumuna enjekte ettiğini kabul etti. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen kadın 7 sene hapis cezasına çarptırıldı.

Hastanede yatan lösemi hastası oğlunun serumuna dışkı enjekte etti!

Anne, 3. Sayfa, Sağlık, Dünya


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