Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hastanede yatış gerektirmeyen korona virüs şüpheli kişiler yurtlara yerleştirilecek

Denizli İl Pandemi Kurulu kararı ile kentte kesin veya olası korona virüs tanılı hastanede yatış gerektirmeyen ve evinde izole olması uygun görülmeyen hastaların takiplerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarında yapılması kararlaştırıldı.

13.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:30
Hastanede yatış gerektirmeyen korona virüs şüpheli kişiler yurtlara yerleştirilecek
Denizli İl Pandemi Kurulu kararı ile kentte kesin veya olası korona virüs tanılı hastanede yatış gerektirmeyen ve evinde izole olması uygun görülmeyen hastaların takiplerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarında yapılması kararlaştırıldı.

Denizli İl Pandemi Kurulu Vali Hasan Karahan başkanlığında toplandı. Toplantıda bir dizi önemli karar alındı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlardan öne çıkan konu başlıkları ise şunlar oldu:

"Kesin veya olası Covid-19 tanılı, hastanede yatış gerektirmeyen, evinde izole olması uygun görülmeyen hastaların takiplerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarında yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hastaların hastanelerden belirlenen yurtlara transferlerinin sağlanmasına, transferler sırasında her hastaneden 1 sağlık personeli görevlendirilmesine, hastaların, hastanelerin Enfeksiyon Kontrol Komitelerince belirlenmiş olan kişisel koruyucu ekipman kullanması sağlanarak ve oturma düzeni belirlenerek taşınmasına, araç içi temizliklerinin Belediye tarafından düzenli olarak yapılmasına karar verildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yurtlarda kalan kişilerin yemek hizmetlerinin karşılanarak her gün belirlenen yurtlara teslim edilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yeterli sayıda temizlik ve güvenlik personeli görevlendirmesinin yapılmasına, bu personellere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı veya Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından eğitim verilmesine, Pamukkale Üniversitesi Merkez Laboratuvarı tarafından numune sonuçlarının 24 saati geçmeyecek şekilde sonuçlandırılması hususunda gerekli tedbirler alınacak." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Denizli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ’nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor Haberler
DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Hastanede yatış gerektirmeyen korona virüs şüpheli kişiler yurtlara yerleştirilecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:07: Gaziantep'te 3 günde 6 bin kişiye cezai işlem uygulandı - Haber 18:05: Antalya Valisi Karaloğlu: Koronavirüs vaka sayısı 178, 9 hastayı kaybettik - Haber 18:05: BAÜN'den sağlık çalışanlarına konaklama jesti - Haber 18:05: ARDAHAN Arı yetiştiricilerine ücretsiz ilaç desteği yapıldı - Haber 18:03: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz - Haber 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler