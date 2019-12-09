Hastanede yerde yatan çocuğun fotoğrafına bakmayan İngiltere Başbakanı Johnson'a eleştiri

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kendisine gösterilen dört yaşında hasta bir çocuğun fotoğrafına bakmayı reddetmesi ve resmi gösteren gazetecinin telefonunu alıp cebine atması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Daily Mirror gazetesinden Jack Willment-Barr tarafından çekilen fotoğrafta, Leeds'te bulunan bir hastanede yerde yatan bir çocuk görülüyor ve çocuğun lösemi şüphesiyle hastanede tutulduğu belirtiliyor.

Çocuğun annesi, Daily Mirror'a yaptığı açıklamada, oğlunu geçen hafta içinde hastaneye kaldırdıklarını ve daha sonra durumu daha acil bir başka hasta gelince yatağın ona verildiğini söyledi. Anne, oğlunun yeni bir yatak bulunana kadar yaklaşık dört saat yerde yatmak zorunda kaldığını da ifade etti.

Söz konusu fotoğraf, İngiltere'de sağlık sistemiyle ilgili bütçe kesintileri gibi nedenlerle bekleme süresinin çok uzadığı ve yeterli personelinin bulunmadığı yönündeki şikayetlerin yeniden alevlenmesine neden oldu.

Johnson, sağlık sistemine rekor düzeyde yatırım yapacaklarını vaat ediyor.

ITV kanalının muhabiri, bugünkü seçim kampanyası sırasında Johnson'la yaptığı mülakatta söz konusu fotoğrafla ilgili de soru sormak istedi.

ITV muhabiri cep telefonundan fotoğrafı göstererek, konuyla ilgili sorular yöneltmeye çalıştığında Johnson, fotoğrafa bakmayıp sağlık sistemine yaptıkları yatırımları sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Muhabirin konuyla ilgili soruları devam ederken, Johnson telefonu alarak cebine attı. Muhabir de "Sayın Başbakan telefonumu cebinize attınız" dedi.

Johnson daha sonra başka gazetecilerden gelen fotoğrafa neden bakmadığına ilişkin sorulara doğrudan yanıt vermedi ve Muhafazakar Parti'nin seçim programında yer alan sağlık sistemiyle ilgili vaatleri yineledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, attığı Twitter mesajında Johnson'ı kast ederek, "Umurunda bile değil" yazdı.

Çocuğun yerde yattığı fotoğrafın çekildiği hastaneye bugün daha sonra Sağlık Bakanı Matt Hancock ziyaret etti. Hancock, olaydan dolayı "dehşete kapıldığını" belirterek, "Yeterli değil, durumla ilgili özür diledim" dedi.