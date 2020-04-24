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Hastanedeki 5 günlük bebeğe anne sütünü polis götürdü

Hastanedeki 5 günlük bebeğe anne sütünü polis götürdüBursa'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan Betül Ribo'nun, hastanede tedavi gören 5 günlük bebeğine anne sütünü, polis ekipleri götürdü.

24.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:27
Hastanedeki 5 günlük bebeğe anne sütünü polis götürdü
Bursa'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan Betül Ribo'nun, hastanede tedavi gören 5 günlük bebeğine anne sütünü, polis ekipleri götürdü.
Eşi Ziyat ile geçen yıl Suriye'deki iç savaştan kaçıp, Türkiye'ye gelerek Bursa'nın Osmangazi ilçesine yerleşen Betül Ribo, pazar günü doğum sancıları tutunca Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ribo, bir gün sonra da bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çiftin Elif adını verdikleri bebek, nefes almakta zorluk çekince Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Elif bebek, kuvöze konuldu.
Elif bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten hastane yönetimi, Ribo çiftiyle irtibata geçerek bebeğin anne sütüyle beslenmesi gerektiğini bildirdi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan Ribo çifti, 155 ihbar hattını arayarak polisten yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı vefa ekipleri, anneden sütü alarak, Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü.
Kendisine yardımcı olan emniyet teşkilatına teşekkür eden, doğum sırasında da polisten yardım istediğini belirten Ziyat Ribo, "Geçen hafta yine sokağa çıkma yasağı vardı. 155'i arayarak yardım istedim. Ardından 112 ekipleri geldi. Şevket Yılmaz Hastanesi'ne gittik. Pazartesi günü çocuğumuz oldu. Bizi Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne sevk ettiler. Nefes alma zorluğu vardı. Hastaneye yatırdılar. Anne sütüne ihtiyacı vardı. Sokağa çıkma yasağı olduğu için polisten yardım istedim. Yardımcı oldular. Gelip sütü alıp hastaneye bıraktılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Hastanedeki 5 günlük bebeğe anne sütünü polis götürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Anne, Güncel , Haber
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