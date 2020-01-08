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Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis girişinde Emre Tyler May'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada bir polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiğini bildirdi.

08.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:44Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis girişinde Emre Tyler May'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada bir polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiğini bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada May'ın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüpheli Akın Kutlu'nun, hastane acil servisi bahçesinde kullandığı bıçak ile birlikte, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde meydana gelen olayları takip etmek için olay yerinde bulunan polis ekipleri tarafından olay yerine yaklaşık 10 metre mesafede, yakalanarak gözaltına alındığını aktarıldı.
Şüphelinin 7 Ocak'ta sevk edildiği adliyede tutuklandığı bildirildi.
Açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hastanenin güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği, inceleme sonucunda olay yerinde saldırıyı görmesine rağmen hızlı müdahalede bulunmayan polis memuru O.C'nin ihmali olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla 07/01/2020 tarihli Kaymakamlık Makamı Olur'u ile açığa alınmış, konuyla ilgili idari soruşturma devam etmektedir."

Acil Servis, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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