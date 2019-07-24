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Hastanedeki otopark sıkıntısına bir türlü çözüm bulunamaması vatandaşları isyan ettiriyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopark sıkıntısına bir türlü çözüm bulunamaması vatandaşları isyan ettiriyor.

24.07.2019 12:32 Hastanedeki otopark sıkıntısına bir türlü çözüm bulunamaması vatandaşları isyan ettiriyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopark sıkıntısına bir türlü çözüm bulunamaması vatandaşları isyan ettiriyor.

Halk Meclisi'nden Tolga Kepez, durumla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na (CİMER) şikayette bulunacağını ifade etti.

Kepez, "Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde insanlar hastasını çocuğunu yakınını her getirdiğinde park sorunu yaşamak zorunda mı?. Hastamızla mı uğraşalım, yoksa park yeri bulmak için mi?

Bir diğer konuda park yeri ile ilgili personele niye ayrı bir park yeri tahsil ediliyor. 'Hastane personeli' diye özel park yerinin olması gerekmiyor. Vatandaşın hastası için yapılan hastanede vatandaştan önce herkesin önceliği var.Bu sadece Kütahya'da geçerli bir konuda değil. Çevre illerde ve bütün Türkiye'de bu sıkıntı mevcut. Bu konu için CİMER'e düşüncelerimi yazacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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