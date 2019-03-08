Hastanedeki Refakatçi Kadınlara Canlı Müzik Etkinliği

Kaynak: AA

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi palyatif servisinde, hastalarına refakatçilik yapan kadınlar için 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla canlı müzik etkinliği gerçekleştirildi.Palyatif servisinin toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte kadınlar için müzik dinletisi sunuldu. Kadınlar, canlı müzik eşliğinde kendilerine sunulan ikramlarla hoşça vakit geçirdi.Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik için emek sarf eden hastane personeline teşekkür etti.Serviste zaman zaman benzer etkinlikler düzenlediğini dile getiren Duran, şöyle konuştu:"Bu birimde yatan hastalar, 3 ile 9 ay gibi uzun süre tedavi görüyorlar. Hem hasta hem de hasta yakını için zaman ve sabır gerektiren bir süreç var aslında. Biz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla refakatçi kadınlarımız için güzel bir etkinlik düzenledik. Eğlenceli ve güzel bir organizasyon oldu. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.""Bize çok güzel bir moral oldu"Hasta yakını Hanife Cavcav da annesinin 2 aydır Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi gördüğünü anlattı.8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle hatırlanmanın çok güzel bir duygu olduğunu aktaran Cavcav, "İnşallah bütün kadınların da bu günü bizim ki kadar güzeldir. Burada her şey çok güzel. Düzenlenen etkinlikten dolayı her yönden çok çok memnun kaldık. Yaklaşık 2 aydır burada annemin başındayım ve bu süreçte bizimle çok iyi bir şekilde ilgileniyorlar. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.Nuray Oduncu da yaklaşık 3 aydır babasının başında refakatçi olarak beklediğini belirterek, "Bugün burada müzik programının yanı sıra çeşitli yiyecek ve içecek ikramları var. Bu da bize çok güzel bir moral oldu. Bu güzel etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.