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Hastanedeki televizyonları çalıp spotçuya satmışlar

Konya'da hastaneden çaldıkları 6 televizyonu spotçulara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

01.08.2019 11:58 Hastanedeki televizyonları çalıp spotçuya satmışlar
Konya'da hastaneden çaldıkları 6 televizyonu spotçulara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Konya Numune Hastanesinden farklı günlerde 6 televizyonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, farklı saatlerde binaya gelen kişinin, bazı odalara girerek çaldığı televizyonları tekerlekli plastik çöp kutusuna koyarak dışarı çıkardığını belirledi.
Teknik ve fiziki takibin ardından kimliği tespit edilen Yusuf E'nin (23) kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evinin balkonundan atlayıp kaçmaya çalışırken yakaladı.
Çaldıkları televizyonları spotçuya satmışlar
Şüphelinin ifadesi üzerine kendisine yardım ettiği öne sürülen kardeşi Ferit E. (20) de gözaltına alındı.
Zanlıların, çaldıkları televizyonları Karatay ilçesindeki spotçulara 250 ila 300 liraya sattıklarını söyledikleri öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis ekiplerinin, çalınan televizyonların bulunmasına yönelik çalışması sürüyor.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişinin koridorlarda dolaşması ve tekerlekli plastik çöp kovasıyla hastaneden çıkarak uzaklaşması yer alıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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