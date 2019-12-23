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Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.

23.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:32 Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği çıkan yangında hastaları kurtarma görüntüleri gerçeği aratmadı.

Sungurlu Devlet Hastanesinde 'Hastane Afet Planı (HAP)' çerçevesince, olası bir afet durumu için yangın tatbikatı yapıldı.

Yangın tatbikatı ile ilgili konuşan Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Nalan Dayan "Olası bir afet durumunda eksikliklerin giderilmesi ve tamamlanması için yangın tatbikatı yapılmıştır. Hastanede kırmızı kod verilmesi üzerine saha tatbikatında görevli yangın söndürme ekibi hemen olay yerine gelmiş ilk müdahaleyi yapmışlardır. İtfaiye aranarak verilmiştir. Senaryo gereği yoğun bakım servisinden hasta tahliyesi de yapılmıştır, Yangın saha tatbikatı planlanan şekilde başarılı olarak sonlandırılmıştır." dedi. - ÇORUM

Devlet Hastanesi, Sungurlu, Güncel

Kaynak: İHA

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