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Hastaneden 10 milyon liralık hırsızlık iddiası

Geçen yıl yeni binasına taşınan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki yatakları, güç kaynakları, klimaları ve diyaliz makinelerinin çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan biri tutuklandı.

06.08.2019 21:30 Hastaneden 10 milyon liralık hırsızlık iddiası
Geçen yıl yeni binasına taşınan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki yatakları, güç kaynakları, klimaları ve diyaliz makinelerinin çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2018 yılı ekim ayında yeni binasına taşınan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden çalındığı tespit edilen yataklar, güç kaynakları, kurşun levhalar, bakır borular, klimalar, kalorifer tesisatları ve diyaliz makinelerinin bulunması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki çalışmasının ardından düzenlenen operasyonda, Hastane Müdürü M.G, Acil Servis Sorumlusu L.A, Personel Şube Müdürü Ş.T, Bilgi İşlem personeli N.Y, Güvenlik Amiri C.Y. ve güvenlik personeli A.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, güvenlik personeli A.E. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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