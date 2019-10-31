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Hastaneden ambulans çalan zanlı tutuklandı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkından ambulans çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

31.10.2019 18:34Hastaneden ambulans çalan zanlı tutuklandı
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkından ambulans çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ait ambulansı önceki gece çalan ve Eyüpsultan Göktürk Göleti çevresindeki ormanlık alanda yakalanan E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı.
Soruşturmayı yürüten savcılık, ifadesini aldığı şüpheliyi "hırsızlık" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli E.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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