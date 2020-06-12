HASTANEDEN AMBULANS ÇALDI, KOVALAMACA SONUCU KAĞITHANE'DE YAKALANDI

OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde duran ambulans kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından çalındı.

12.06.2020 03:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 04:51
OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde duran ambulans kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından çalındı. Ambulans, yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından Kağıthane'de havaya uyarı ateşi açılarak durduruldu. Ambulansı çalan şüpheli ise gözaltına alındı.
Olay, saat 01.30 sıralarında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Hastanenin önünde duran 34 VZ 3586 plakalı hasta nakil ambulansı, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Büyükdere Caddesi üzerinden, Kağıthane'ye yönelen ambulans, Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Şahsın durmaması üzerine ekipler havaya ateş açtı. Polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayan şüpheli, teslim oldu. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çalınan ambulans ise bir polis memuru tarafından hastaneye geri getirildi.
GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI
İsmet İnönü Caddesi'nde yaşanan olayı ise bir görgü tanığı anlattı. Polisin havaya ateş ettiğini belirten görgü tanığı, Okmeydanı'ndan bir ambulans çalınmış. Sanırım buranını yerlisi. Polisler ihbar üzerine burada önünü kestiler. Havaya ateş ettiler durdurmak için, yani en sonunda. Ondan sonra yolunu kestiler ve aldılar. Tek kişiydi dedi. HASTANEDEN AMBULANS ÇALDI, KOVALAMACA SONUCU KAĞITHANE’DE YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Okmeydanı, Kağıthane, Güncel, Haber

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