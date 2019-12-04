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Hastaneden anlamlı ziyaret

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan engelli hastaları ziyaret etti.

04.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:31Hastaneden anlamlı ziyaret
Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan engelli hastaları ziyaret etti.

3 Aralık "Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanan ve engelli olan hastalara hastane Başhekimi Dr.Muhammet Kadir Demir ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi çalışanları Dr. Sinem Koçak, Salih Çalışkan, Ayşegül Taner Kılkpelit tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, ziyaretler sırasında engelli hastalara hediyeler takdim etti. - ÇORUM

Ahmet Hamdi Akpınar, Devlet Hastanesi, Kargı, Güncel

Kaynak: İHA

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