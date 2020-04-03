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Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan ve tedavisine evde devam edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularıyla telekonferans yoluyla görüştü. Bu anları sosyal medyada paylaşan Terim, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti." dedi.

03.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:13

Koronavirüs tedavisine evde devam edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün A Takım oyuncularıyla görüntülü görüştü. Futbolcularına mevcut sağlık durumunu ve tedavi sürecini anlatan Terim, oyuncularının ve ailelerinin genel durumu ile sağlık bilgileri hakkında bilgiler alırken, bu süreçte fizik performans kadar mental olarak güçlü kalmanın önemine dikkat çekti.

GÖRÜŞME YAKLAŞIK 40 DAKİKA SÜRDÜ

Tecrübeli teknik adam, ayrıca liglerin başlama ihtimali ve olası tarihlere ilişkin teknik heyet olarak hazırladıkları, sağlık öncelikli zaman ve iş planlarından da bahsetti. Fatih Terim ve oyuncuları arasındaki görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Başarılı çalıştırıcı, bu görüşmenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın" notunu ekledi.

Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Hastaneden çıkan Fatih Terim’den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
Etiketler: Fatih Terim, Instagram, Spor

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Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim
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Haberler ›› Spor ››Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim - Spor
Yorumlar (4)
XXXSZ ADİL:seni kimsenin özlemediğinden emin ol, bizi irilite ediyorsun
Cevap Yaz 1 1
SELAMİ ÇELEBİ:KALBLERINDE INSAN SEVGISI BULUNMAYAN KÖMÜR NITELIKLIKLILER YORUM YAPMASIN.
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SELAMİ ÇELEBİ:HOCAM GECMIS OLSUN. RABBIM SIZE BIZE BAĞIŞLADI . SAGLIGIN, BAŞARILARIN GIBI DAIM OLSUN.
Cevap Yaz 1 2
HEHE:biz seni özlemedik kızların beddua ediyor öyle şu kızlarına terbiye ver biraz.
Cevap Yaz 6 3

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