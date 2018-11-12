Hastaneden Çıktı, Kırık Kolla Düğün Yaptı

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:20



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:20

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kaza yapan damat, kırık kolla düğünde oynadı.Burhaniye'de pazarcılık yapan 27 yaşındaki Mustafa Durmaz, Balıkesirli Didem Çaylak'a gönlünü kaptırdı. Yaklaşık 2 ay önce birlikte kaçan gençler düğün hazırlığı yaparken, düğüne 15 gün kala kaza geçiren Mustafa Durmaz, bir hafta hastanede yattı. Durmaz'ın kırılan sol kolu sarılırken, düğün de bir hafta ertelendi. Dutluca Mahallesi'nde yapılan düğünde, yüzlerce seveni genç çifti yalnız bırakmadı. Mustafa Durmaz, alçıda olan kırık kolu ile oyunlara eşlik etti. Düğünde aşık ile maşuk oyunu da sergilenirken, köy meydanı oyunlarla şenlendi.Davetlilerle teker teker ilgilenen baba İsmail Durmaz, kaza sebebiyle düğünü bir hafta ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Düğünümüze gelen bütün misafirlere teşekkür ediyorum. Oğlum kaza yaptı. Ama buna da şükrediyoruz. Sol kolunda kırıklar var. Allah başka kaza bela vermesin. Düğünümüze katılan bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR