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Hastaneden dönen baba- kız kazada yaralandı

kız kazada yaralandıBurdur'da hastaneden dönerken hafif ticari araçla 40 metrelik uçurumdan yuvarlanan Mehmet Demirezen (43) ile kızı Huriye Demirezen yaralandı.

24.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:46
kız kazada yaralandı
'da hastaneden dönerken hafif ticari araçla 40 metrelik uçurumdan yuvarlanan Mehmet Demirezen (43) ile kızı Demirezen yaralandı.
Kaza dün Burdur- dağ yolu Çerçin Barajı mevkisinde meydana geldi. Isparta'daki gittikleri hastaneden Burdur'a dönen Mehmet Demirezen ile kızı Huriye Demirezen'in bulunduğu hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı baba-kız AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Huriye Demirezen ilk tedavisinin ardından taburcu olurken, omuzunda ve omuriliğinde kırıklar olan Mehmet Demirezen ise ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisine yatırıldı.
Hastaneden dönen baba- kız kazada yaralandı

Mehmet Demirezen, Isparta, Burdur, Huriye, Güncel

Kaynak: DHA


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