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Hastaneden evine dönen lösemi hastası otomobilin içinde hayatını kaybetti

Kayseri'de kontrol olmak için özel bir hastaneye giden lösemi hastası bir kişi, hastane dönüşünde otomobilin içinde hayatını kaybetti.

26.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:07
Hastaneden evine dönen lösemi hastası otomobilin içinde hayatını kaybetti

Kayseri 'de kontrol olmak için özel bir hastaneye giden lösemi hastası bir kişi, hastane dönüşünde otomobilin içinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Avanos Caddesi'nde gerçekleşen olayda, lösemi hastası olduğu öğrenilen 76 yaşındaki Yaşar Doğan, sabah kendisini özel bir hastaneye kontrole götürmesi için torununu aradı. Hastaneden çıktıktan sonra Yaşar Doğan'ı evine bırakmak isteyen torunu, kapının önüne geldiklerinde dedesini arka koltukta hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.


112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı belirlemede Yaşar Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yaşar Doğan, Kayseri, 3. Sayfa

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