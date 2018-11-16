Hastaneden Firar Eden Tutuklu, Güvenlik Güçlerinden Kaçamadı

Şanlıurfa
'nın Hilvan
ilçesinde, tedavi için getirildiği hastaneden kaçan tutuklu sanık, kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı.
Şanlıurfa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocuk bölümünde hırsızlık suçunda tutuklu bulunan İ.K. (14) güvenlik görevlileri tarafından Hilvan Devlet Hastanesine getirildi.
Yapılan kontrollerinin ardından doktor tarafından serum verilen İ.K, hasta odasına alındı. İ.K, tedavisinin yapıldığı ikinci kattaki odanın penceresinden atlayarak kaçtı.
Durumu fark eden güvenlik güçleri, İ.K'yi, Bahçelievler
Mahallesinde, kovalamaca sonucu kısa sürede yakalayarak cezaevine götürdü.
Hilvan,Şanlıurfa