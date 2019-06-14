14.06.2019 15:32
Haberler»Güncel » Haber

Hastaneden izin alarak karnesini almaya geldi

Hastaneden izin alarak karnesini almaya geldi

Bafra'da hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören bir öğrenci, hastaneden için alarak karne törenine katıldı.

Bafra'da hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören bir öğrenci, hastaneden için alarak karne törenine katıldı.
Omurilik açıklığı nedeniyle Bafra Devlet Hastanesinde tedavi gören Mustafa Kemal İlkokulu 2/C sınıfı öğrencisi Nezaket Pınar Şana, tedavisi nedeniyle okuluna tekerlekli sandalyeyle gidip geliyordu.
Hastane yönetiminden 2 saatliğine izin alan baba Muzaffer Şana, kızını karne alması için törene getirdi.
Karnesini alırken arkadaşları tarafından alkışlanan küçük Nezaket Pınar'ın karnesine sınıf öğretmeni de, "İstediğinde neler başarabildiğini ben biliyorum. Azmin daim olsun Pınar'ım" ifadesini yazdı.
Kaynak: AA
Pınar, Bafra, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:52 TEPSAM'dan jandarmaya kutlama mesajı
15:52 Kilis'te 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı
15:52 Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde hedef 5 milyar dolar gelir
15:52 Assange'ın iade davası gelecek yıl görülecek
15:52 Genç sağlıkçıların mezuniyet sevinci
15:52 DHA YURT BÜLTENİ - 15
15:52 Orgeneral Güler'den Akit TV ve Murat Alan'a tazminat davası
15:52 TÜSİAD/Kaslowski: Türkiye- AB Gümrük Birliği güncellenmeli
15:51 DİSK Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam: "Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Haklarımız İçin Mücadele...
15:51 Kabadüz'de halk günü
15:51 Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
15:51 Besni'de engelli, yaşlı ve kimsesizlere evde bakım hizmeti
15:51 Edirne Ticaret Borsasında sezonun ilk ürünleri için hediye mazot
15:50 İlkadım'da ekipler yağmur sonrası seferber oldu