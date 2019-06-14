Hastaneden izin alarak karnesini almaya geldi

Bafra
'da hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören bir öğrenci, hastaneden için alarak karne törenine katıldı.
Omurilik açıklığı nedeniyle Bafra Devlet Hastanesinde tedavi gören Mustafa Kemal İlkokulu 2/C sınıfı öğrencisi Nezaket Pınar
Şana, tedavisi nedeniyle okuluna tekerlekli sandalyeyle gidip geliyordu.
Hastane yönetiminden 2 saatliğine izin alan baba Muzaffer Şana, kızını karne alması için törene getirdi.
Karnesini alırken arkadaşları tarafından alkışlanan küçük Nezaket Pınar'ın karnesine sınıf öğretmeni de, "İstediğinde neler başarabildiğini ben biliyorum. Azmin daim olsun Pınar'ım" ifadesini yazdı.